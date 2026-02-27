Mogol da Sanremo a Roma sull'elicottero dei pompieri, Piantedosi: "Polemiche strumentali"
M5s e Pd contrari alla scelta dell'elisoccorso e non di un mezzo di linea. Il ministro: "Mogol ha scritto una canzone per i vigili del fuoco, diventata il loro inno, noi gli siamo profondamente grati"
© ufficio-stampa
"Siamo contentissimi di aver avuto qui a Roma Mogol e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali. Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che ha scritto una canzone regalandola ai vigili, quindi gli siamo profondamente grati". Così Matteo Piantedosi ha risposto a margine della festa per l'istituzione del Corpo dei vigili del fuoco a chi gli chiedeva conto del trasferimento da Sanremo di Giulio Repetti (in arte Mogol) a bordo di un elicottero dei pompieri.
Mogol, 89 anni, giovedì sera è stato ospite della terza serata del festival di Sanremo per ricevere il premio alla carriera. Dopo la serata sanremese il paroliere era atteso venerdì a Roma per partecipare alla festa dei Vigili del Fuoco dove sarebbe arrivato utilizzando proprio un mezzo dell'elisoccorso del corpo.
La scelta di viaggiare con un elicottero dei pompieri e non con mezzi di linea ha sollevato un vespaio di polemiche provenienti in particolare dal Movimento 5 Stelle e dal Pd.
Critici Pd e M5S
"Presenteremo un'interrogazione parlamentare per fare piena luce. I mezzi destinati alla sicurezza non sono nella disponibilità personale di un ministro o di un governo. Sono della collettività. E vanno usati con responsabilità" hanno commentato gli esponenti del M5S in commissione cultura.
Il Pd ha parlato per voce del consigliere regionale ligure Simone d'Angelo: "Leggere che l'elisoccorso per i cittadini liguri è stato utilizzato come taxi speciale per portare un noto paroliere da Sanremo a Roma lascia sconcertati, anche perché sappiamo che per la nostra regione il servizio di elicottero dei Vigili del Fuoco è indispensabile per tutte le attività dell'elisoccorso, delle emergenze dei cittadini genovesi".
Mogol: "Viaggio in elicottero? Benissimo"
Dal canto suo Mogol ha ringraziato i pompieri definendoli persone meravigliose e aggiungendo che il viaggio nell'elicottero dei vigili del fuoco è andato "benissimo". I vigili dei fuoco - ha aggiunto Repetti a margine della festa commemorativa al Teatro Argentina - sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti".
Nel corso della cerimonia, il paroliere è stato nominato vigile del fuoco ad honorem e subito dopo è stato eseguito e cantato l'inno da lui scritto.