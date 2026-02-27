Mogol da Sanremo a Roma sull'elicottero dei pompieri, Piantedosi: "Polemiche strumentali"

"Siamo contentissimi di aver avuto qui a Roma Mogol e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali. Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che ha scritto una canzone regalandola ai vigili, quindi gli siamo profondamente grati". Così Matteo Piantedosi ha risposto a margine della festa per l'istituzione del Corpo dei vigili del fuoco a chi gli chiedeva conto del trasferimento da Sanremo di Giulio Repetti (in arte Mogol) a bordo di un elicottero dei pompieri.