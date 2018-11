Milton Morales arrestato negli USA: “Ho vissuto un incubo”

Brutta avventura per Milton Morales, l’ex ballerino e partecipante anche di alcuni reality come La Fattoria nel 2004. Il popolare volto televisivo è stato arrestato a Miami, inseguito a una lite con una poliziotta locale. Milton, a Domenica Live, prova a raccontare la sua versione dei fatti: “Questa donna mi ha quasi speronato con la sua macchina, io sono sceso per dirle di stare attenta – ed era anche al telefono – e subito dopo sono arrivate cinque pattuglie per arrestarmi”. Morales, in studio da Barbara D’Urso, spiega l’esperienza: “È stato il giorno più brutto della mia vita. Ho fatto dieci ore di galera insieme a dei veri criminali e rimarrà tutto nella mia fedina penale. Non lo trovo giusto”. Milton è stato rilasciato su cauzione ed è stato condannato a 50 ore di servizi sociali.