"Zona Bianca", Milo Infante: "Sono emozionato, mi batte il cuore"

Lunedì 24 agosto segna l'inizio della nuova avventura televisiva di Milo Infante a Mediaset. Il giornalista debutta su Rete 4 con "Ore 11", la striscia quotidiana dedicata all'attualità e alla cronaca, in onda dal lunedì al venerdì alle 11. Nella stessa giornata Infante arriva anche su Canale 5 con "Verità Nascoste – Il Diario", in onda alle 16:45, ampliando la sua presenza nella programmazione Mediaset.
Nel suo esordio nel prime time di "Zona Bianca" il giornalista confida a Giuseppe Brindisi: "Da lunedì farò parte della mattina di Rete 4, poi per un paio di settimane nel pomeriggio di Canale 5 e, dal primo settembre, la prima serata del martedì su Rete 4 con "Verità Nascoste" che andrà a completare una straordinaria offerta informativa di Mediaset che tu rappresenti al meglio con la tua trasmissione". Poi aggiunge: "Sono un po' emozionato a essere nello studio di una prima serata Mediaset, un pochino mi batte il cuore, vuol dire che va tutto bene".