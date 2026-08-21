"Zona Bianca", Milo Infante: "Sono emozionato, mi batte il cuore"

Nel suo esordio nel prime time di "Zona Bianca" il giornalista confida a Giuseppe Brindisi: "Da lunedì farò parte della mattina di Rete 4, poi per un paio di settimane nel pomeriggio di Canale 5 e, dal primo settembre, la prima serata del martedì su Rete 4 con "Verità Nascoste" che andrà a completare una straordinaria offerta informativa di Mediaset che tu rappresenti al meglio con la tua trasmissione". Poi aggiunge: "Sono un po' emozionato a essere nello studio di una prima serata Mediaset, un pochino mi batte il cuore, vuol dire che va tutto bene".