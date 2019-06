Miguel Wave, da ballerino a cantante: ecco il tormentone estivo

Miguel Wave è uno dei ballerini più amati dal pubblico dell'ultima edizione di "Amici". Ma è sempre stato appassionato di musica, muovendo i primi passi nel coro di musica pop "Filling the Music". Uscito dalla scuola ha pubblicato per Artist First il singolo "Il resto non esiste più", prodotto da Don Joe e Joe Vain. Il brano si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate. Tgcom24 offre il video in esclusiva.