Michelle Hunziker svuota casa: "Mercatino benefico per le famiglie in emergenza Covid-19"

"Svuoto casa, ci sono tante cose stupende, mie, di Tomaso e delle bambine". Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi lanciano sui social un mercatino benefico per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie in emergenza Covid-19 e per le donne vittime di violenza. L'iniziativa si terrà sabato 5 e domenica 6 Al Teatro San'Andrea di Bergamo Alta.

Tutti i proventi andranno a sostegno di Doppia difesa per le vittime di violenza, alla Caritas Diocesana Bergamasca e all'associazione Diakonia Onlus per il "Fondo famiglia in emergenza Covid-19".

Si tratta di un 'mercatino dell'usato' in cui saranno venduti abiti e oggetti di casa Hunziker-Trussardi. Michelle nelle stories di Instagram ha postato alcune immagini della preparazione del mercatino e ha spiegato: "Venite questo weekend a fare un giro, ci sono cose meravigliose e soprattutto prezzacci, vi aspetto. Il ricavato servirà ad aiutare due progetti: 'Ricominciamo insieme', per le famiglie in difficoltà nell'emergenza Covid a Bergamo, e 'Doppia difesa' per le vittime di violenza".

In vendita al 'Trussardi e Hunziker Vintage Market', come è stato chiamato nelle stories di Michelle, ci sono vestiti, passeggini, lettini, scarpe, libri, accessori...

