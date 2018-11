Michelle Hunziker a Mattino Cinque: "Il quarto figlio? Lasciamo fare alla natura"

È una Michelle Hunziker inedita quella che si racconta nel salotto di Federica Panicucci durante la puntata di "Mattino Cinque" in onda giovedì 15 novembre. Nella trasmissione di Canale 5 la showgirl svizzera racconta come riesce a incastrare gli impegni lavorativi e la famiglia, mostrando un amore immenso nei confronti delle figlie: "Quando capita di averle tutte e tre insieme mi si apre il cuore e mi sento davvero realizzata" commenta mossa dall'emozione.



Ma nella lunga intervista Michelle regala anche qualche aneddoto sul marito Tomaso Trussardi, che definisce 'affascinante': "È un uomo d'altri tempi, non mi ha corteggiata per tre mesi senza mai baciarmi. Oggi si consuma tutto subito, invece se si parte dal dialogo - come nel nostro caso - al momento del bacio c'è già una certa familiarità".



E quando la Panicucci le chiede l'ipotesi di avere un quarto figlio, la Hunziker risponde: "Noi abbiamo il desiderio di un altro bebé, però lasciamo fare alla natura. Se poi non arriva chiudo perché ne ho già tre e mi sento fortunatissima così".