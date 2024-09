"Melaverde" alla scoperta dell'Italia delle eccellenze, Vincenzo Venuto: "Il nostro territorio è in salute"

Da domenica 15 settembre, alle ore 11:50, su Canale 5, torna il viaggio nell'Italia delle eccellenze di "Melaverde". Alla guida dello storico settimanale dell'ammiraglia Mediaset, la consolidata coppia composta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Giunta alla 26esima edizione, la rubrica prosegue e rinnova il racconto per immagini delle bellezze del nostro Paese: territorio e tradizioni, talento e passione, ma soprattutto perseveranza, quella di chi si impegna in prima persona per la salvaguardia di agricoltura e ambiente.