Domenica 15 novembre su Canale 5, "Melaverde" ha segnato il record storico di ascolti (21.42% di share individui e 2.048.000 spettatori totali). Per il co-conduttore del programma nonché biologo, naturalista e divulgatore Vincenzo Venuto, intervistato da Tgcom24, il segreto del successo di una trasmissione così longeva è quello di "raccontare l'Italia, l'Italia quella bella, quella delle tradizioni, quella della nostra cucina, ma anche della nostra natura, dei nostri panorami. Raccontare l'Italia in modo carino, gentile, anche divertente certe volte, ma sempre senza urlare". Non potrebbe essere più d'accordo Ellen Hidding, co-conduttrice di questa trasmissione che da 28 edizioni racconta le bellezze del nostro Paese: territorio e tradizioni, talento e passione ma, soprattutto, perseveranza: quella di chi si impegna in prima persona, per la salvaguardia di agricoltura e ambiente. "Il nostro modo di raccontare una storia dall’inizio alla fine, usando un linguaggio semplice, è il nostro punto vincente", spiega Hidding. "E ci sono le immagini: che parlano da sole. Portiamo sullo schermo un'Italia vera, fatta di persone che amano e conservano le loro radici e tradizioni e sanno ancora emozionarsi ed emozionarci. Io che sono straniera, di origini olandesi, racconto l'Italia con tantissimo affetto".