Domenica 15 novembre su Canale 5, "Melaverde" ha segnato il record storico di ascolti (21.42% di share individui e 2.048.000 spettatori totali). Per il co-conduttore del programma nonché biologo, naturalista e divulgatore Vincenzo Venuto, intervistato da Tgcom24, il segreto del successo di una trasmissione così longeva è quello di "raccontare l'Italia, l'Italia quella bella, quella delle tradizioni, quella della nostra cucina, ma anche della nostra natura, dei nostri panorami. Raccontare l'Italia in modo carino, gentile, anche divertente certe volte, ma sempre senza urlare". Non potrebbe essere più d'accordo Ellen Hidding, co-conduttrice di questa trasmissione che da 28 edizioni racconta le bellezze del nostro Paese: territorio e tradizioni, talento e passione ma, soprattutto, perseveranza: quella di chi si impegna in prima persona, per la salvaguardia di agricoltura e ambiente. "Il nostro modo di raccontare una storia dall’inizio alla fine, usando un linguaggio semplice, è il nostro punto vincente", spiega Hidding. "E ci sono le immagini: che parlano da sole. Portiamo sullo schermo un'Italia vera, fatta di persone che amano e conservano le loro radici e tradizioni e sanno ancora emozionarsi ed emozionarci. Io che sono straniera, di origini olandesi, racconto l'Italia con tantissimo affetto".
"Fare il conduttore di Melaverde "mi permette di fare una trasmissione bella, che mi porta in giro per l'Italia a conoscere il nostro Paese e tante realtà legate all'agricoltura, alla storia, alle tradizioni, a tutto quello che racconta Melaverde. Mi ritengo molto fortunato, anche perché il programma mi permette di tirar fuori la mia parte naturalistica", ha spiegato Venuto. "Il team è fantastico - aggiunge Hidding - c'è molto feeling e fiducia reciproca tra tutti i collaboratori. Per le riprese corriamo in giro per l'Italia, amiamo molto quello che facciamo, andare nelle case di altre persone di cui raccontiamo le storie. Sono molto grata. Dico sempre: il mio ufficio è molto vario e bellissimo. Melaverde è uno dei programmi più longevi che si sia: in onda da 28 anni. E speriamo di farne altri 28!".
Abbiamo poi chiesto ai conduttori qualche spoiler delle puntate che arriveranno. "Non so se posso anticipare troppo. Posso dire che l'appuntamento natalizio non sarà proprio quello che uno si aspetta. Non sarà certo una puntata fatta nei mercatini di Natale, ma sarà un appuntamento molto interessante", dice Venuto. "Per l'ultima puntata niente neve e montagna: sarà un Natale al mare, decisamente controcorrente", aggiunge Ellen Hidding.