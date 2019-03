Mediaset Italia 2 raddoppia: è anche sul canale 66

Da venerdì 1 marzo la rete Mediaset Italia 2 raddoppia l'emissione, nel quadro del costante arricchimento dei canali tematici free Mediaset : è in onda anche sul canale 66, oltre che sul 120, come già avviene. Film, cartoni cult e serie anche in prima tv sono la proposta sempre più accurata che offrirà il canale diretto da Marco Costa e pensato per un pubblico giovane maschile.

Dal 13 marzo partirà in esclusiva per l'Italia il military drama "The Brave" con Anne Heche. Da segnalare anche la nuova programmazione musicale della rete che manderà in onda i migliori videoclip di R101Tv.



In futuro, la posizione 120 del telecomando tornerà disponibile per nuovi progetti televisivi del gruppo Mediaset.