"Il Mio Viaggio a New York", torna il docureality dedicato alla scoperta di un'inedita Grande Mela

In questa edizione saranno una mamma e una figlia, Claudia e Annachiara, a vivere il loro sogno più grande: conoscere New York con Piero Armenti, del quale sono grandissime fan, soprattutto la mamma. L’urban explorer ha previsto per loro delle esperienze incredibili e non solo nella città che non dorme mai, perché "Il mio viaggio a New York" non è solo New York! Il percorso delle due turiste sarà dunque all’insegna del divertimento, della meraviglia ma anche dei sentimenti più profondi. Madre e figlia infatti sono molto legate e faranno provare al pubblico momenti di grande emozione.