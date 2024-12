Su Mediaset Infinity "Il mio viaggio a New York tv Show. Christmas edition"

Perché a Natale come si sa New York è la città più visitata al mondo! I preparativi infatti appassionano i newyorkesi che, come Piero mostrerà alla nuova coppia di turisti, si sfidano a colpi di allestimenti e decorazioni delle loro case con effetti mirabolanti. Tante le nuove experiences, sempre in tema di festività che l’urban explorer ha in serbo per la coppia e per I suoi fans. Tra le molte novità, quest’anno i due turisti alloggeranno in una penthouse da sogno. Una edizione all’insegna delle feste e dei sentimenti, che riserverà tante sorprese per chi sogna New York ma anche per gli amanti del romanticismo…