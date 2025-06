Max Giusti entra in esclusiva nella squadra Mediaset

Max Giusti entra a far parte in esclusiva della squadra Mediaset. Porta con sé un’esperienza ventennale nel mondo della televisione e dello spettacolo che lo ha visto protagonista in tv, teatro, cinema e radio. Conduttore, attore, comico e imitatore, nella sua carriera ha dimostrato versatilità, ironia e una naturale capacità di rinnovarsi.