Max Angioni, a Pasqua su Italia 1 lo spettacolo teatrale "Anche meno"
Il monologo di stand-up comedy approda in tv con un racconto comico, costruito su osservazioni di vita quotidiana ed esperienze personali
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Domenica 5 aprile, in prima serata su Italia 1, andrà in onda "Anche meno" di Max Angioni. Dopo il successo del tour nei principali teatri italiani, il monologo di stand-up comedy approda in tv con un racconto comico che alterna ritmo serrato, autoironia e momenti di interazione con il pubblico. Lo spettacolo di Max Angioni è costruito su osservazioni di vita quotidiana, esperienze personali e riflessioni raccontate con il suo stile ironico e diretto.
Al centro dello show, i piccoli e grandi temi della contemporaneità riletti attraverso uno sguardo leggero e personale, in linea con la cifra narrativa che ha caratterizzato il percorso artistico del comico. Il tour di "Anche meno" continuerà per tutta l'estate.