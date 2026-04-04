IN PRIMA SERATA

Max Angioni, a Pasqua su Italia 1 lo spettacolo teatrale "Anche meno"

Il monologo di stand-up comedy approda in tv con un racconto comico, costruito su osservazioni di vita quotidiana ed esperienze personali

04 Apr 2026 - 12:03
© Ufficio stampa

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Domenica 5 aprile, in prima serata su Italia 1, andrà in onda "Anche meno" di Max Angioni. Dopo il successo del tour nei principali teatri italiani, il monologo di stand-up comedy approda in tv con un racconto comico che alterna ritmo serrato, autoironia e momenti di interazione con il pubblico. Lo spettacolo di Max Angioni è costruito su osservazioni di vita quotidiana, esperienze personali e riflessioni raccontate con il suo stile ironico e diretto.

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Al centro dello show, i piccoli e grandi temi della contemporaneità riletti attraverso uno sguardo leggero e personale, in linea con la cifra narrativa che ha caratterizzato il percorso artistico del comico. Il tour di "Anche meno" continuerà per tutta l'estate.

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