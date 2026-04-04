Domenica 5 aprile, in prima serata su Italia 1, andrà in onda "Anche meno" di Max Angioni. Dopo il successo del tour nei principali teatri italiani, il monologo di stand-up comedy approda in tv con un racconto comico che alterna ritmo serrato, autoironia e momenti di interazione con il pubblico. Lo spettacolo di Max Angioni è costruito su osservazioni di vita quotidiana, esperienze personali e riflessioni raccontate con il suo stile ironico e diretto.