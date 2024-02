Su Canale 5 una serata evento per celebrare Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha portato in scena e raccontato fedelmente l’alto e il basso, quello che lui stesso amava definire "fritto misto". La sua cifra stilistica è diventata un simbolo della comunicazione: la capacità di riuscire a mettere insieme temi e generi apparentemente differenti tra loro, ma capaci di creare un contesto mai scontato e sempre emozionante. Dall’attualità, alla politica, dal costume, al giornalismo, dal cinema, al teatro, dallo sport, alla musica e all'intrattenimento. Sul suo palco non è mai mancata però la voglia di raccontare la gente comune, di essere sempre una finestra aperta sulla realtà ma, anche la necessita’ di ’impegnarsi civilmente, di parlare di arte, cultura, cronaca, senza tralasciare il divertimento, la comicità e la goliardia.

La serata evento su Canale 5

Nelle 40 stagioni del “Maurizio Costanzo Show” e della variazione sul tema con “Uno contro tutti”, il pubblico fedelissimo si è raccolto davanti ai suoi programmi per continuare a osservare uno spaccato a 360° degli italiani, dell’Italia e dei suoi numerosi cambiamenti. Martedì 20 febbraio in seconda serata su Canale 5, sulle inconfondibili note dell’iconica melodia “Se penso a te” (brano di Franco Bracardi) si riapre il sipario del Parioli ”Dedicato a…Maurizio Costanzo”. Sul palco del Teatro Parioli in Roma, Fabio Fazio conduce con Maria De Filippi e molti altri artisti una serata speciale per rivivere e condividere momenti, risate, atmosfere e ricordi del più famoso salotto televisivo d’Italia e del suo ideatore.