“Mattino Cinque”, quando la mamma di Luigi Favoloso parlava della scomparsa del figlio

“Ho letto approssimativamente questa lettera: devo capire se è scritta da lui o meno”: è così che la madre di Luigi Favoloso spiegava a “Mattino Cinque” di aver ricevuto una email presumibilmente da suo figlio, scomparso da tredici giorni. Oggi è diventata una star del web anche grazie alle sue apparizioni a "Live - Non è la d'Urso" e alla sue sfilate. Ma come è nato il fenomeno Loredana Fiorentino? Una buona fetta di popolarità le è arrivata grazie alla presunta scomparsa del figlio, che portò la donna a parlare a "Mattino Cinque": “Devo capire se sia veramente sua. Ho paura ad espormi, di esprimere una mia opinione perché ci sono troppi sciacalli in televisione”.



Su questa scomparsa si sono susseguite molte voci tra cui quella del fotografo Maurizio Sorge che avrebbe spiegato come l’uomo si sarebbe nascosto per un periodo a casa di un conoscente. Riguardo a questa ipotesi, però, la madre di Favoloso non ebbe dubbi: “Mio figlio non è da un amico: sono assolutamente certa”.