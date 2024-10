In un'era in cui l'intelligenza artificiale sta plasmando il nostro futuro, Matteo Flora torna su Tgcom24 per condurre la nuova edizione della rubrica "Intelligenze Artificiali - Luci e Ombre". Da sabato 12 ottobre alle ore 17.00 appuntamento quindi con il noto esperto in strategie digitali, imprenditore e docente, che guiderà nuovamente gli spettatori in un viaggio attraverso le frontiere dell'AI, questa volta con un focus particolare sulle luci e ombre di questa tecnologia rivoluzionaria che cambierà la società in cui viviamo.