Mattarella telefona a Ficarra e Picone per rispondere al loro tweet sul Palermo Calcio

Il tweet ironico di Ficarra e Picone non è sfuggito al Presidente della Repubblica . Il duo comico palermitano si era "lamentato" su Twitter del fatto che durante il suo discorso di fine anno, tra i tanti argomenti trattati, non fosse stato menzionato il Palermo Calcio. E pronta è arrivata la risposta d i Mattarella : "Il Presidente in persona ci ha chiamato al telefono..."; rivelano all'Agi i due attori.

"Anche quest’anno Mattarella nel suo #discorsodifineanno ha parlato dei giovani, dell’ambiente, delle donne, del lavoro e nessuna parola sul Palermo in serie D. Spiace dirlo ma siamo una nazione in declino....", così recitava l'ironico tweet di "rimprovero" del suo palermitano.

E con altrettanta ironia, come spiegano gli stessi comici, Mattarella ha subito risposto telefonando e spiegando, che "se avesse parlato della situazione del Palermo Calcio nel suo messaggio di fine anno avrebbe rattristato troppo gli italiani”. E ha poi aggiunto, come spiega scherzando Salvatore Ficarra: "che seguirà le sorti del Palermo in modo che non sarà promosso in serie C ma andrà, per decreto presidenziale, direttamente in Champions League”...