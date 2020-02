Massimiliano Pani contro la Rai: "Su Fabrizio Frizzi lacrime di coccodrillo"

Massimiliano Pani attacca la Rai per il trattamento riservato in passato a Fabrizio Frizzi, e lo fa proprio dagli studi intitolati al conduttore scomparso. "La Rai ha fatto lacrime di coccodrillo, so che anche questi studi sono intitolati a lui. Non dipendevano da lui i suoi bassi" ha detto ospite di "Vieni con me" rispondendo a Caterina Balivo che ricordava gli alti e bassi avuti da Frizzi nel corso della carriera.