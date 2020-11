Massimiliano Morra: "Tra me e Rosalinda Cannavò c'è stato qualcosa"

"Tra me e Adua non è che non c’è stato nulla. C’è stato un qualcosina, ho avuto dei segnali che mi ha fatto intendere che c’era qualcosa, ma sono successe tante cose che mi hanno portato a chiudere". Massimiliano Morra a "Live - non è la d'Urso" torna a parlare del suo rapporto con l'attrice.

Morra, in studio insieme alla sua fidanzata Dalila, spiega che con Adua, oggi Rosalinda, non era una relazione del tutto finta, come vociferato subito dopo il loro ingresso nella Casa del "Grande Fratello Vip": "Sono stato molto insistente con lei, ci siamo voluti molto bene professionalmente e umanamente. Mi reputo un gentiluomo, sono cose che riguardano me e lei. Anche da parte sua avevo segnali che ci fosse qualcosa”.