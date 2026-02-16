Martina Bacci, la provocazione dell'Anti-Feminist influencer: "Non credo nella parità dei sessi"

Nei suoi profili appaiono centinaia di commenti offensivi, che non la toccano più di tanto: "Se mi dicono tr**a non mi offendo - dice -, sono la prima a dirlo. Non lo sono nemmeno poi così tanto realmente". Non solo, spesso e volentieri la ragazza espone il suo pensiero sulla figura della donna: "Perché devono andare a lavorare?", si chiede in alcuni dei video che condivide. "I miei racconti sono forti? Gli uomini sono sempre stati maiali, le donne sono sempre state tr**e". E aggiunge: "A me non piace la parità di sesso, l'uomo deve essere galante così io posso essere galante in un altro modo".