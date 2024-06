E' morto Martin Mull, il preside Kraft di "Sabrina, vita da strega"

La figlia Maggie Mull, autrice televisiva, ha dato la notizia della morte del padre con un lungo posta sui social e ha accompagnato le sue parole con una foto in bianco e nero che ritrae Martin Mull in compagnia del suo cane: "Ho il cuore spezzato nel condividere che mio padre è morto a casa il 27 giugno dopo una coraggiosa lotta contro una lunga malattia... Era noto per eccellere in ogni disciplina creativa immaginabile, mio padre mancherà profondamente a sua moglie (Wendy Haas, ndr), a me, ai suoi amici e colleghi, agli altri artisti e musicisti e a molti, molti cani. L'ho amato moltissimo".