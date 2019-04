Maria Monsè e la dedica al fidanzato: “Anche se metti un po’ di pancetta la tua micetta è qui che ti aspetta”

“Cara Barbara volevo dire che non sono contro le persone sovrappeso”. Inizia così il siparietto di Maria Monsè a “Pomeriggio Cinque”, che dedica una filastrocca in rima al suo amato Salvatore: “Amore mio anche se metti un po’ di pancetta e non entri nella camicetta la tua micetta è qui che ti aspetta”, canzoncina corredata poi da un “miao” finale. Dopo aver espresso i suoi dubbi sulla relazione di Flavia Vento e Biagio D’Anelli, commentando le immagini del matrimonio di Predolin con una ragazza molto più giovane, la donna si lascia andare a una dichiarazione d’amore del tutto particolare.