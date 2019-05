Marcuzzi sul caso Fogli: “Non ero d’accordo con il video di Corona, avrei dovuto dire no più forte”

“Quando ho visto il videomessaggio di Corona per Fogli non ero molto d’accordo. Forse il mio errore è stato non dire ‘no’ più forte”. Così Alessia Marcuzzi a "Verissimo" commenta l’episodio che ha scatenato le polemiche durante l’ultima edizione dell’"Isola dei Famosi".



In un video Fabrizio Corona sosteneva il presunto tradimento della moglie di uno dei concorrenti, Riccardo Fogli, che per le dichiarazioni, mandate in onda, ha sofferto molto. “Mi sono voluta scusare soprattutto per non averlo abbracciato abbastanza, mi sono sentita in colpa ma non sono l’autrice – continua Marcuzzi – Ma comunque mi prendo le mie responsabilità”. La conduttrice sostiene che avrebbe voluto Corona in studio per un contraddittorio.



La padrona di casa Silvia Toffanin stuzzica Alessia Marcuzzi anche sugli attacchi ricevuti da Simona Ventura. “La cosa brutta è che abbiamo iniziato insieme – spiega la conduttrice dell’Isola - Non capisco che necessità ci sia di parlare male dei colleghi anzi soprattutto delle colleghe, è proprio solo un segno di debolezza e basta”, conclude.