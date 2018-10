Marco Milano a "Domenica Live": "Sono finito nel buio totale"

Dopo essersi confessato per la prima volta a Tgcom24, Marco Milano è stato ospite nel salotto di Barbara d'Urso a "Domenica Live". Quello del comico, diventato celebre soprattutto per il personaggio di "Mandi Mandi" negli anni d'oro di "Mai dire gol", è stato un racconto toccante di una vicenda durissima, che lo ha visto perdere tutto quello che aveva in seguito a una serie di pesantissime cartelle di Equitalia a cui non ha potuto far fronte.