Marco Della Noce: "Ho ritrovato la gioia di vivere"

Separato e con tre figli da mantenere, lo sfratto esecutivo e il lavoro che non c'era, per Marco sono stati mesi di disperazione. Ma adesso qualcosa è cambiato. "Qualcosa è ripartito - spiega al quotidiano 'La Verità' - È come se dicessi al mio ambiente che sono pronto. L'associazione di Di Sabato mi ha trovato dei contratti da testimonial. Poi c'è Zelig Tv di Giancarlo Bozzo. Al mio show, Stars, incentrato sulla storia di un comico, c'erano parecchi ospiti a sorpresa. Antonio Ricci ha mandato un video così elogiativo che mi ha commosso...".

Non solo. Dopo una serie di ricorsi l'assegno di mantenimento all'ex moglie si è abbassato: "Poi ho venduto l'appartamento dove viveva l'ex moglie con i ragazzi e ne ho comprato uno più piccolo. E con la differenza ho iniziato a saldare una parte dei debiti". Della Noce è tornato quindi sul palco, anche se non è facile far ridere quando si è pieni di debiti: "Il palco dà adrenalina e ti apre un mondo nuovo. Anzi, per contrappunto, quando ci sono i problemi, si ha una carica doppia per non farsi schiacciare".

Oggi il comico è una persona diversa: "Si può vivere anche con 1.300 euro, andando in pizzeria una volta al mese. Si impara ad apprezzare altre cose".