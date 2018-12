Marco Consoli protagonista di "Infiltration": "Io, da manager ad attore e modello"

A 50 e passa anni mi sono trovato a cambiare completamente vita, un cambio radicale anche di settore lavorativo. Ho sempre portato avanti esperienze artistiche, di teatro e di pittura, come passione personale, che affiancavo alla vita lavorativa. Dopo 30 anni ho finito la mia esperienza lavorativa e mi sono dato il tempo per capire cosa fare da grande. E ho capito che era il momento di cambiare.



Qual è stato il classico momento da "sliding doors", in cui è cambiato tutto?

Tutto è iniziato il 28 maggio del 2017. Mi trovavo in Serbia, in un bar, con due fotografi e una modella molto famosa del posto. Cercavano per lei un "marito fotografico". E mi hanno proposto di provare. Da cosa nasce cose e ho realizzato qualche servizio con loro, ma il bello doveva ancora venire.



Ovvero?

Mi sono reso conto qualche tempo dopo che le mie foto, in cui incarnavo il prototipo del business man italiano, erano usate in tutto il mondo. Così ho continuato in questa esperienza e poco a poco l'ho ampliata. Ho iniziato quindi a frequentare Milano e il mondo della moda. E da lì a partecipare ad alcuni spot molto famosi e campagne pubblicitarie diventate popolarissime.



Adesso però sta esplorando il mondo della recitazione...

Sì, era la ciliegina sulla torta che mi mancava per completare l'opera. Mi hanno offerto questa parte in una serie tv girata in Libano, in cui intepreto il capo di una organizzazione criminale. Dal nulla mi sono trovato a essere protagonista di 80 scene di una importante produzione internazionale in cui sono l'unico italiano. La serie andrà in onda in primavera.



Come sta vivendo tutto questo?

Io che sono sempre stato un viaggiatore incallito mi sono trovato a girare il mondo per un lavoro che è anche divertente. Di fatto ho realizzato il mio sogno.



Quali sono i prossimi progetti in agenda?

Con il nuovo anno i primi mesi saranno intensi sul fronte moda. Mentre per quanto riguarda la recitazione sto aspettando conferme per una proposta che mi è arrivata dall'Australia, per una produzione in cui dovrei interpretare un personaggio di origini italiane.



Si è domandato il perché di questo successo improvviso?

Ovvio che sì. Penso che parte risieda nell'entusiasmo che metto in questo lavoro. Ho sempre un atteggiamento positivo, che deriva anche dal mio passato imprenditoriale. Per quanto riguarda l'immagine invece, è stata una grande sorpresa anche per me: pare che la mia sia un'immagine internazionale, non collocabile in maniera così precisa e quindi molto duttile e adattabile a molte situazioni. E poi di modelli over 50 non ce ne sono molti al mondo, quindi sfrutto anche la bassa concorrenza.



E' molto atttivo anche sui social...

Sì, a livello di follower su Instagram sono nella top20 tra i modelli over 50. Anche qui la mia mentalità da manager è stata fondamentale nel sapermi organizzare. Sono molto metodico e più di un lavoro l'ho ottenuto attraverso Instagram e Facebook.