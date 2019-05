Tra qualche tempo la Marchesa (per identificazione personale) conoscerà il suo nipotino e non sta più nella pelle per la gioia. Ospite di "Pomeriggio Cinque", l'ex gieffina Vip ha confessato di voler essere una nonna "power" per il suo Gianludovico. A partire dall'abbigliamento, moderno e supersexy ma sempre chic. " Ma Marchesa, lei è nuda! Ha le chiappette di fuori!" le ha fatto notare Barbara d'Urso, commentando i suoi pantaloni di pizzo bianco.

"Adorata ti piacciono? Non sono nuda, ho la biancheria intima naturalmente" ha risposto lei, sfilando in studio e mostrando le trasperenze di pantaloni e camicetta. Nell'attesa di prendere in braccio il nipotino, la Marchesa si è lasciata andare in uno shopping sfrenato. E' andata infatti alla ricerca delle boutique più raffinate di Roma, per acquistare tutto l'occorrente per dare il benvenuto al piccolo Gianludovico.