Mara Venier interrotta per fare spazio al Papa: "Sono nera"

Inconveniente in diretta per Mara Venier, che è stata interrotta a sorpresa e per far spazio a un servizio dedicato alla visita di Papa Francesco a Greccio (Riete), nella grotta dove San Francesco realizzò il primo presepe della storia. In quel momento Gianna Nannini stava cantando sul palco, ma l'artista è stata sfumata nel bel mezzo dell'esibizione.