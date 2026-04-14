Mara Maionchi: "Ho preso a cinghiate Pappalardo"
"La morte? Ebbè, non è un pensiero tanto piacevole. Anche se credo in Dio, il fatto di non sapere che cosa c'è dall'altra parte non mi lascia tranquilla. Poi, tutto compreso, mi dispiace che finisca questa vita: mi sono divertita e mi diverto ancora", ha aggiunto
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In occasione dei suoi 85 anni, che compirà il prossimo 22 aprile, Mara Maionchi si è raccontata a Vanity Fair senza riserve: gli artisti che più di tutti le hanno fatto "girare le balle" e gli uomini "conquistadores", i tradimenti, l'aldilà e le scelte di una donna "nata e cresciuta controcorrente". In particolare, parlando dell'essere una discografica in un contesto maschile, Maionchi ha detto: "Agivo secondo quello che ritenevo giusto e secondo il mio carattere, che non dico sia buono, però è certamente un carattere. Se vedevo un artista che non capiva o non voleva capire, un po' mi alteravo. Ho preso a cinghiate Adriano Pappalardo: eh, mi faceva girare le balle. Anche la Gianna Nannini: metteva su delle scene della malavita, ma poi mi sono affezionata".
"Vorrei che gli 85 anni - ha inoltre dichiarato Maionchi nell'intervista a Vanity - che stanno per arrivare fossero visibili in tutto il loro splendore. Non sono dispiaciuta di avere la mia età. D'altronde ce l'ho, l'accetto. Poi lavoro ancora e mi piace". Maionchi ha inoltre spiegato di non essere favorevole alla chirurgia plastica: "Ma poi, perché sembrare eterni giovani se non puoi fare le cose da giovani? Bisogna rispettare le peculiarità di ogni età, anche per scoprirsi diversi. Prima ero prepotentissima, parlavo e mi sentivo il Padre Eterno. Invece adesso sono scesa parecchi gradini. Non sono pentita di come ero, ma ho capito. Se non capisci la vita, come fai a morire?".
Maionchi ha anche commentato quanto detto su Tiziano Ferro: "Non sono pentita di quanto ho detto. Dietro c'era una cosa semplice: mi è dispiaciuto che ci siamo dimenticati. Preferisco tenere i contatti con le persone con cui ho collaborato. Ogni tanto infatti sento la Gianna…".
Maionchi ha poi parlato dell'incontro con suo marito Alberto Salerno (con cui il prossimo 9 dicembre festeggerà 50 anni di matrimonio): "Bazzicavamo lo stesso ambiente. Però non era mai scoccata la freccia di Cupido. In più lui era fidanzato da tempo. Poi un giorno si è dichiarato e mi ha invitata a uscire, ma io non sono uscita. Aveva 25 anni, dieci in meno di me. Non ero convinta. Mia madre però mi disse: 'È lui che si prende la vecchia, il problema è suo'. E allora una sera ho pensato: 'Chissenefrega, bevo un caffè col Salerno'. Da lì, era aprile, non ci siamo più separati. A giugno abbiamo deciso che ci saremmo sposati a dicembre".
Infine, il tema della morte: "Ebbè, non è un pensiero tanto piacevole. Anche se credo in Dio, il fatto di non sapere che cosa c'è dall'altra parte non mi lascia tranquilla. Poi, tutto compreso, mi dispiace che finisca questa vita: mi sono divertita e mi diverto ancora".