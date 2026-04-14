Mara Maionchi: "Ho preso a cinghiate Pappalardo"

Maionchi ha poi parlato dell'incontro con suo marito Alberto Salerno (con cui il prossimo 9 dicembre festeggerà 50 anni di matrimonio): "Bazzicavamo lo stesso ambiente. Però non era mai scoccata la freccia di Cupido. In più lui era fidanzato da tempo. Poi un giorno si è dichiarato e mi ha invitata a uscire, ma io non sono uscita. Aveva 25 anni, dieci in meno di me. Non ero convinta. Mia madre però mi disse: 'È lui che si prende la vecchia, il problema è suo'. E allora una sera ho pensato: 'Chissenefrega, bevo un caffè col Salerno'. Da lì, era aprile, non ci siamo più separati. A giugno abbiamo deciso che ci saremmo sposati a dicembre".