Manuela Arcuri a "Verissimo": "La storia con Garko? Forse sono stata una vittima anche io"

Manuela Arcuri racconta per la prima volta in tv, ospite del salotto di "Verissimo", la sua verità sulla storia d’amore con Gabriel Garko. "Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo", ha dichiarato l'attrice a Silvia Toffanin.



"Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera", ribadisce l’ex modella che dichiara di non aver avuto dubbi all'epoca della loro storia.



Poi, sul coming out del sex symbol, aggiunge: "Non mi ha mai detto nulla, c’erano delle voci, avevo forse dei dubbi, ma non ho mai avuto certezze. Con me non si è mai aperto e forse ha sempre mantenuto una maschera fingendosi eterosessuale".