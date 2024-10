Perde una mano in un incidente sul lavoro, Elisa sbarca su OnlyFans per pagare i debiti

Le sue cicatrici profonde e permanenti non le hanno mai fatto perdere il sorriso ma quel verdetto inaspettato e ingiusto l'ha messa in ginocchio. Se dovesse perdere anche la causa di secondo grado arriverebbe a un debito di 140mila euro. Per questo, su consiglio del marito, Elisa decide di aprire un profilo su Onlyfans per poter ripagare i debiti. È infatti proprio il marito Gavino a seguirla in questo percorso e a farle da regista per foto e video da postare. Su richiesta degli utenti, racconta l'uomo, spesso entra anche in scena. "Ci sono fan che pagano per vedere le mie performance ma c'è anche chi vuole ricevere da me solo messaggi di autostima. In molti mi scrivono anche solo per incoraggiarmi. Da quando abbiamo aperto il profilo abbiamo incassato duemila euro circa al mese" ha raccontato Elisa.