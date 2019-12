Malgioglio e il “Gelato al cioccolato”: “Non posso dire cos’era. Siamo in fascia protetta”

Giubbotto rosso e nero e una gonna con un disegno colorato sopra gli stivaloni. Cristiano Malgioglio si presenta vestito così a “Domenica Live” e fa i complimenti a Barbara d’Urso: “Volevo imitare il tuo stile”. L’attesa, però, è tutta per una rivelazione: quella sul vero significato del “Gelato al cioccolato“ dell’omonimo e celeberrimo brano cantato da Pupo, e di cui Malgioglio è co-autore. Il cantautore, nel tempo, ha dato varie spiegazioni, compresa quella sulla sua presunta passione per il budino al cioccolato che aveva appena mangiato quando si è messo a comporre. La conduttrice, però, lo smentisce: “Non ti piace nemmeno il budino al cioccolato, devi dire la verità”, scherza D’Urso. Verità che non tarda ad arrivare: “Non posso dire cos’era, siamo in fascia protetta”, la confessione scherzosa di Malgioglio.