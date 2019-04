Malena: "Ecco la verità sulla mia storia con Irama"

"Non stiamo insieme, sono solo stata invitata a un suo concerto". A parlare a "Pomeriggio Cinque", è la pornostar Malena che fa chiarezza sulla presunta relazione con Irama. "Ho scoperto che prima di salire sul palco la band urla il mio nome come rituale portafortuna". Questo, fa sapere la donna, sarebbe il motivo per il quale era presente all'ultimo concerto del cantante.



Non tutti in studio sembrano crederle, ma Malena smentisce una relazione con l'artista: "Prima di quella sera non conoscevo Irama, ero lì solo per fare una sorpresa a lui e alla sua band".