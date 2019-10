Mahmood a "Verissimo": "Io e mia madre siamo una squadra"

Dopo aver stravolto la sua vita in poco più di un anno, passando da giovane promessa a cantante affermato a livello internazionale, Alessandro Mahmoud in arte Mahmood è tornato a raccontarsi a "Verissimo". "È stato un anno incredibile, sono molto felice perché non mi sarei aspettato tutto questo casino. Sembrano passati dieci anni e invece è successo tutto così velocemente", racconta il vincitore di Sanremo nel salotto di Silvia Toffanin dove parla anche del rapporto speciale con la madre Anna. "Mi aiuta molto in questo mondo, un anno di training è servito a tutti e due perché in realtà siamo una squadra", rivela Mahmood che ha colto l'occasione per esibirsi dal vivo nella sua ultima hit "Barrio". "Canto un amore universale che non ha limiti, che può essere inteso anche come l'amore tra due culture diverse", spiega il cantante a Silvia Toffanin.