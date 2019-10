Maddalena Corvaglia contro la Manovra: "Se non fai lo scontrino ti arrestano, se arrivi per spacciare vai in albergo"

Maddalena Corvaglia si schiera contro il governo e lo rende pubblico su Instagram. La showgirl italiana ha infatti espresso il suo disappunto contro la Manovra economica e contro la gestione dei migranti. "Qualcosa non torna. Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare finisci in albergo", afferma in una stories sul suo account ufficiale.