Lutto per Amedeo Grieco, è morta la mamma

Lutto per Amedeo Grieco , del duo Pio e Amedeo . La mamma è morta all'età di 57 anni. La notizia è circolata sui social e poi è stata confermata dal comico che in risposta a un post di condoglianze sulla pagina Facebook di “Foggia Underground” ha scritto: "Grazie infinite di cuore, ogni messaggio è una carezza all'anima…". Non si conoscono le cause della morte.

Il comico non ha mai parlato della madre, anche se su Instagram recentemente le ha dedicato ben due post: uno nel giorno della festa della mamma, e un altro nel giorno del compleanno in in cui faceva intendere che le cose non stavano andando per il verso giusto: "Passerà anche quest'altra tempesta, siamo abituati a starci sulle onde alte, a scenderci e salire con la paura di cadere e la soddisfazione di restare... ed esserci ancora, ancora… abbiamo ancora tanti mari da vedere mamma, insieme… perché non c'è persona di cui si ha più bisogno, sempre… in ritardo di 2 giorni, buon compleanno anche qui, dove riusciamo a dirci senza vergognarci, quanto ci vogliamo bene".

