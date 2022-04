Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: "Ora vogliamo una famiglia"

Hanno trovato carezze e amore anche fuori dal "Grande Fratello Vip".

La coppia formata da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo , che posa per la prima volta insieme per il settimanale " Chi ", racconta il loro amore. "Sogniamo una famiglia, fin da piccola volevo diventare una mamma giovane. Amo i bambini e anche Manuel è come me", dice la princess. "Lulù ha portato vita nella mia esistenza", confessa Manuel.