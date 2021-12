Luisa Ranieri racconta l'amore per Luca Zingaretti: "Incontrarlo mi ha cambiato la vita"

Incontri magici possono impattare sulla vita professionale di una attrice e altri cambiare la vita. "Ho avuto incontri magici e la fortuna di incontrare dei personaggi incredibili, da Pieraccioni a Benigni da Antonioni a Celentano. Poi nel 2005, sul set di "Cefalonia", è arrivato quello con Luca Zingaretti che ha cambiato la mia vita, nato come stima professionale si è trasformata in una relazione importante che ancora dura, in vita". Luisa Ranieri racconta così a "Verissimo" la storia d'amore che vive da 16 anni.

"Quando ho incontrato Luca avevo 28 anni e lui 42 anni, è stato un incontro importante, mi sono sentita presa per mano, ha sanato tante ferite: - ha continuato l'attrice - è stato la figura paterna che non ho mai avuto, ma era anche l'amante, il compagno, l'amico e il fidanzato migliore che si potesse avere. Era anche un attore solido e anche solo guardandolo lavorare per me è stata una scuola di recitazione continua".