Lucia Bramieri si commuove con il nuovo fidanzato: “Ora solo cose belle”

Dopo le voci arriva la conferma ufficiale: Lucia Bramieri a “Pomeriggio Cinque” si presenta con il nuovo fidanzato: Gianluca Mastelli. “Ci frequentiamo seriamente da dicembre ma ho aspettato a portarlo qui” racconta la ex concorrente del GF Vip. Lui, che di professione è manager in una nota azienda alimentare, non è nuovo al mondo televisivo essendo stato cavaliere nel trono over di “Uomini e Donne” nel 2015.



Adesso lui sembra aver fatto breccia nel cuore di Lucia, che quasi si commuove nel parlare della loro storia: “Ormai vengo qui solo per parlare di cose belle”. La vedova Bramieri sembra aver ritrovato la felicità e ammette: "Ho recuperato vent'anni, però grazie anche ad un lifting".



Nonostante qualche messaggio scambiato da Gianluca con Emanuela Tittocchia, prima dell’inizio della loro relazione, la Bramieri si dimostra molto sicura: “Non stavamo ancora insieme, eravamo in un periodo un po’ strano, comunque sapevo tutto e siamo davvero molto innamorati. Voglio credere in questa storia”.