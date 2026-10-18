Luca Dotto e l'addio al nuoto: "Ho vinto ma ho anche buttato via tante occasioni"

Dal Veneto a Roma: Luca Dotto racconta di aver abbracciato completamente la carriera agonistica, nonostante sacrifici e rinunce, e di come la realtà natatoria per oltre 30 anni abbia rappresentato una sorta di "bolla" resa possibile soprattutto dal sostegno della sua famiglia. "Fin da subito i risultati hanno pagato, c'è stato un percorso fatto di tante vittorie ma anche di tante cadute", spiega il nuotatore sottolineando che le sconfitte, per quanto brucianti, hanno avuto tutte un significato. "Ho vinto ma sono più le volte che ho perso e forse ho buttato via delle occasioni", ammette.