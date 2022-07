Luca Calvani fa coming out e presenta il compagno

Festa di musica in piazza Duomo a Milano per "Love MI"

Nella foto pubblicata su Instagram Luca e Alessio sono seduti su una sdraio e si tengono per mano mentre si godono un po' di relax nel loro agriturismo in Toscana. I due sono anche soci in affari, e sul profilo del resort spiegano che entrambi cucinano agli ospiti: "Cucinare per gli ospiti è diventato per noi un momento di complicità. L'inventarsi un menù, il prepararlo insieme, il condividerlo con gli altri. Abbiamo iniziato con le pizze. Luca da sempre ama cucinare, invitare amici a casa, ma anche andare direttamente da loro e cucinare, insieme a loro", scrive Alessandro in un post.

Calvani è impegnato nel cast di "Cortesie Per Gli Ospiti", su RealTime, in qualità di interior design. In passato ha interpretato diverse fiction internazionali come "Beautiful" e "Sex and The City" e serie tra cui "Tutti pazzi per amore", "Il commissario Manara", "Distretto di Polizia" e Una buona stagione". Nel 2004 lo abbiamo visto nei panni di corteggiatore a "Uomini e donne", e due anni dopo ha vinto "L'isola dei famosi".