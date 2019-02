Luca Argentero a “Verissimo”: “La mia famiglia è il mio punto di riferimento”

“La mia famiglia è il mio punto di riferimento. Sono stato coccolato e sono molto grato per questo, anche oggi se ho bisogno qualcosa chiamo subito mia sorella”. L’attore Luca Argentero si racconta a “Verissimo”, presentando il suo nuovo film “Copperman”. “Come il protagonista Anselmo indosso spesso una corazza, soprattutto nella vita privata – prosegue il conduttore tv – una foto non condivisa sui social per me ha più valore”. E sulla vita lontana dai riflettori Argentero aggiunge alcuni dettagli poco conosciuti della sua routine: coltiva l’orto, come gli ha insegnato il padre, e adora stare in campagna, in mezzo alla natura. “Ma non sono un eremita, ho una compagna e tanti amici” conclude sorridendo.