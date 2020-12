Luca Argentero a “Verissimo”: “Cristina è una mamma meravigliosa” 

"La vita da papà è meravigliosa perché c'è una mamma come Cristina". A parlare è Luca Argentero che in collegamento a "Verissimo", insieme alla compagna Cristina Marino, racconta della sua nuova vita da quando è nata Nina Speranza. La coppia che ha dovuto gestire prima la gravidanza e poi la nascita della loro primogenita durante la pandemia di coronavirus, riesce a cogliere anche dei benefici da questo periodo molto difficile.

"Nella sfortuna, la fortuna è stata quella di vivere Nina a pieno", spiega Cristina che aggiunge: "Non stiamo lavorando, stiamo a casa tutti e due, possiamo condividere tutti i momenti della sua vita". Un'opportunità che non sarebbe possibile nella normalità di una quotidianità senza limiti, spiegano i due compagni. "Ci stiamo ritagliando un'intimità che in un'altra condizione sarebbe difficile avere", fa sapere la coppia che poi racconta come sarà il loro primo Natale da genitori. "Naturalmente sarà tutto proiettato su Nina", conclude l'attore.