"Love is in the Air", le trame della settimana 

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dall'11 al 16 ottobre.

Eda e Deniz portano avanti il loro piano per fare ingelosire Serkan: Deniz lo invita a bere un caffè per raccontargli com’è nato l’amore tra lui e Eda, destando i sospetti di Serkan. Piril confessa a Engin di essere incinta e nel frattempo Ferit tenta di ricucire il suo rapporto con Ceren senza però ottenere grandi risultati perchè lei, invece, prova dei sentimenti per Deniz.

Intanto Eda, rimasta sola con Serkan, cerca di far riaffiorare dolci ricordi di momenti passanti insieme, ma sembra che Serkan non riesca a ricordare molto. Infine, Deniz escogita un piano segreto: vuole conquistare Eda e così si allea con Selin per farla allontanare da Serkan.