"Love is in the Air", le trame della settimana 

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 30 agosto al 3 settembre.

Eda crede che Serkan l’abbia voluta umiliare non presentandosi a cena, ma in realtà qualcuno ha cambiato l’indirizzo del ristorante sul biglietto del ragazzo. Una volta risolto il malinteso, però, Serkan la aiuta a superare la sua claustrofobia.

Nel frattempo, in azienda, Selin decide di licenziarsi e di cedere tutte le sue azioni. Serkan quindi si mette alla ricerca una nuova manager delle pubbliche relazioni e Eda si dimostra gelosa delle tre candidate che si sono presentate.

Dopo vari colloqui, viene assunta una nuova dipendente, giovane e affascinante: Eda continua a sostenere di non essere gelosa ma la presenza della nuova ragazza la destabilizza.

Infatti, quando la nuova dipendente della Art Life si presenta a casa di Serkan, Eda li trova a cenare insieme rimanendone infastidita.