"Love is in the Air", le trame della settimana

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 26 al 30 luglio.

Mentre Selin vive una crisi dovuta al fatto che ha perso sia l’amore di Ferit che l’impiego nell’azienda, Serkan e Eda decidono di venire allo scoperto, rivelando a tutti il loro amore.

Nel frattempo, Aydan e Alptekìn fanno una scoperta sconvolgente: l’azienda di Alptekin è indirettamente responsabile della morte dei genitori di Eda.

Eda ha un brutto presentimento: sente che Serkan le sta nascondendo qualcosa. Infatti il ragazzo non sa se raccontarle che l’incidente dei suoi genitori è stato causato dall’azienda di suo padre, Alptekin.

Infine, Ceren scopre da Ferit di essere stata proposta come avvocato dell’azienda: la complicità tra i due provoca la curiosità delle amiche e la gelosia di Selin.