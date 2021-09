"Love is in the Air", le trame della settimana 

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi 13 al 17 settembre.

Balca prega Serkan di andare subito da lei fingendo che un ladro si sia introdotto a casa sua. Serkan arriva così in ritardo alla festa dell’ultimo dell’anno ma non ha il tempo di spiegare a Eda il motivo perché due agenti lo arrestano.

Dopo che Serkan viene rilasciato, Balca mette in atto la sua strategia per conquistarlo, ma invano. Il ragazzo, infatti, rifiuta di fare colazione con lei per andare a parlare con Eda.

Nel frattempo, Serkan viene a sapere che suo padre è stato arrestato alle Bahamas per possesso di denaro falso ed è convinto che sia un complotto architettato dalle stesse persone che hanno mandato lui in prigione.

Infine, la nonna di Eda organizza una cena con la nipote per farle credere che Serkan e Balca abbiano un appuntamento romantico.