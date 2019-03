Loredana Lecciso: "Amavo un pericoloso terrorista senza saperlo"

"Non pensavo di avere un pericoloso terrorista o una spia in casa, è riuscito a passare inosservato". Loredana Lecciso interviene sull'Al Bano-gate, l’intrigo internazionale che coinvolge Albano Carrisi, messo nella lista dei 147 indesiderati dall’Ucraina per la sua amicizia con Putin, e ci scherza su con il settimanale "Spy". Poi difende l'ex compagno e parla dell'amicizia con il presidente della Federazione Russa.