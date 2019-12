Lo strano furto a casa di Luca Argentero: "Mi hanno rubato il Telegatto"

Luca Argentero è stato vittima di un colpo gobbo molto particolare. “I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare", ha scritto l'attore su Twiitter. La vicenda, però, ha qualcosa che non torna. Fino al 2008, ultimo anno di consegna della statuetta felina, Argentero non compare infatti nella lista dei vincitori. Sarà una trovata pubblicitaria?

LEGGI ANCHE > Iva Zanicchi, appello social: "Mi hanno rubato la Palma vinta a Sanremo, aiutatemi a ritrovarla!"

Sul suo profilo Twitter i follower si sono divisi tra chi vorrebbe una punizione esemplare per i ladri e chi consola il povero Luca. Nessuno sembra mettere in dubbio l'autenticità dell'informazione e Argentero, da parte sua, non è intervenuto se non per rispondere a qualche hater,

TROVATA PUBBLICITARIA? - La situazione ricorda da vicino quella che vide protagonista qualche mese fa Iva Zanicchi. La cantante, sempre via social, annunciò infatti di essere stata derubata della Palma d'oro vinta a Sanremo per "Zingara". "Mi hanno rubato la Palma d’oro. Il valore in sé è nullo, ma per me ha un valore sentimentale grandissimo", disse all'epoca l'Aquila di Ligonchio, chiedendo aiuto per rintracciare i ladri.

Qualche giorno dopo, però, venne a galla la verità: era tutta una trovata pubblicitaria per lanciare la seconda stagione di "Suburra". Da tempo si attende L'uscita della terza stagione, sarà proprio Argentero a ufficializzare a breve la data?