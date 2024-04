"Lo show dei record", il cane Ioltan va alla ricerca delle banconote nascoste 

Tra i protagonisti della puntata di domenica 14 aprile de "Lo show dei record" c'è stato sicuramente Ioltan, il pastore tedesco della Guardia di Finanza Italiana che va alla ricerca delle banconote nascoste.

Accompagnato dall'appuntato scelto Lorenzo Picciolo e dal luogotenente Nunzio Lo Forese, il cane ha dato prova delle sue abilità anche all'interno della trasmissione di Gerry Scotti, dove è stata allestita una sorta di sala d'attesa aeroportuale di circa 25mila metri quadrati.

Qui l'animale è stato chiamato - con l'aiuto del suo allenatore, sulla scorta di quanto effettua ogni giorno a Malpensa - a trovare tre brick di banconote nascoste in due valigie. E, in effetti, dopo aver annusato i diversi bagagli, è riuscito a completare la "missione" in un minuto e 46 secondi.